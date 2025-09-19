مهرجان فنون الأطفال يحتفل بيوم السيادة في مدينة خانكندي

خانكندي، 20 سبتمبر، أذرتاج

احتفلت مدينة خانكندي يوم العشرين من سبتمبر بيوم المدينة ويوم السيادة الوطنية من خلال برنامج حفلات ضمن مهرجان فنون الأطفال.

وعرض الأطفال أعمالهم الإبداعية وأدوا عروضاً موسيقية في الفعالية التي نظمتها وزارة الثقافة حيث شارك في الفعاليات الفنية نائب وزير الثقافة فريد جعفروف ومسؤولون محليون.

يذكر أن مهرجان فنون الأطفال أسس عام 2023 بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم الوطني حيدر علييف وأصبح أحد أبرز المبادرات الثقافية في البلد ويستمر المهرجان بدعم من مؤسسة حيدر علييف.