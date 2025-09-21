قافلة من 29 عائلة أخرى تصل إلى قرية حسنريز مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى

حسنريز، أقدره، 22 سبتمبر، أذرتاج

تستمر عملية عودة النازحين السابقين إلى المناطق الجارية إعادة بنائها وترميمها بعد تحريرها من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

وإن القافلة التالية المتكونة من 29 عائلة عبارة عن 115 فرد من اللاجئين النازحين السابقين المقيمين في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة في المساكن الطلابية والمصحات والمباني الإدارية إقامة مؤقتة التي تم توديعها في 22 سبتمبر اليوم إلى قرية حسنريز التابعة لولاية أقدرة وتضم القافلة هذه المرة 28 عائلة مكونة من 135 شخص وصلت إلى مسقط رأسها.

وأحاطهم موظفو وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما علماً عقب الاستقبال بتهلكة الألغام والذخائر والمعدات القتالية غير المنفجرة حيث نصحوهم بتجنب الاقتراب من أشياء وأجسام مجهولة وبإبلاغ الجهات المختصة على الفور في مواجهتهم مثل الحالات.

هذا وتستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن ما يقرب من 50 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.