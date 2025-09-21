وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مجتمع

عام الدستور والسيادة

انطلاق مؤتمر دولي بعنوان "في حراسة السيادة: وضع النيابة العامة في الدستور"

باكو، 22 سبتمبر، (أذرتاج)

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي على شكل مائدة مستديرة بعنوان "في حراسة السيادة: وضع النيابة العامة في الدستور" اليوم في مركز حيدر علييف بتنظيم النيابة العامة tüأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج ان المؤتمر الدولي الذي يعقد ضمن "عام الدستور والسيادة" وبمناسبة العيد المهني لموظفي النيابة العامة الأذربيجانية والذكرى الـ107 لتأسيسها يشارك فيه المدعون العامون من أذربيجان وأوغندا ولاو وتنزانيا وكينيا إضافة إلى ممثل النيابة العامة التركية.

في بداية المؤتمر قرأ النائب العام كامران علييف رسالة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي.

