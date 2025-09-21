فلسطينيون وعراقيون وجيبوبي بين طلبة أجانب يتعلمون بجامعة باكو ضمن برنامج "منحة حيدر علييف الدولية التعليمية"

باكو، 22 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت وزارة الخارجية ووزارة العلم والتعليم الأذربيجانية انتهاء عملية اختيار المرشحين للعام الدراسي 2025-2026 ضمن برنامج "منحة حيدر علييف الدولية التعليمية" الذي يُنفذ بموجب مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 8 يوليو 2023 وفتم اختيار 100 طالب من 51 بلدا للحصول على المنحة.

وأفادت جامعة باكو الحكومية أنّ 14 من هؤلاء الطلبة سيواصلون تعليمهم فيها ومن بينهم 3 من فلسطين وطالب من جيبوتي و5 من العراق وواحد من كينيا وواحد من باكستان واثنان من كازاخستان إضافة إلى طالب من سانت كيتس ونيفيس.

ويهدف البرنامج إلى تمكين مواطني البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وكذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية إضافة إلى البلدان التي تربطها بالشعب الأذربيجاني علاقات تاريخية وثقافية وإثنية من الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأذربيجانية بمختلف مستوياتها لمدة خمس سنوات.