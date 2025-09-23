مقتل قروي بانفجار لغم بقرية ميراشيلي في أغدام المحررة من الاحتلال الارميني

باكو، 23 سبتمبر، أذرتاج

قالت وزارة الداخلية والنيابة العامة ووكالة اذربيجان لإزالة الألغام أناما في بيان مشترك إن شخصًا قُتل 23 سبتمبر اليوم جراء انفجار لغم أرضي في قرية ميراشيلي بولاية أغدام الاذربيجانية المحررة من الاحتلال الارميني.

وأضاف البيان أن الضحية هو سيّاف فيغان أوغلو أحمدوف من مواليد 1971 وسكان قرية باهارلي الذي لقي حتفه أثناء وجوده في مقبرة لم تُطهَّر من الألغام.

وذكرت النيابة العامة أن مكتبها في آغدام يحقق في الحادث.

وحثّت السلطات الأذربيجانية المواطنين على اتباع قواعد السلامة والالتزام بالعلامات التحذيرية الخاصة بالألغام وتجنب دخول المناطق غير المعروفة.