أذربيجان وهنغاري تناقشان علاقات التعاون في مجال الثقافة

باكو، 24 سبتمبر، (أذرتاج)

التقى وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي نظيره الهنغاري بالاش هانكو الذي يزور باكو حالياً.

وجاء في بيان وزارة الثقافة أن الاجتماع شهد تعبير الجانبين عن ارتياحهما من مستوى التعاون الثقافي بين البلدين فيما تناول الوزيران العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في إطار منظمات التعاون للعالم التركي.

وناقش الجانبان في الاجتماع آفاق التعاون في مجالات المكتبات وحماية التراث الثقافي وصناعة السينما.