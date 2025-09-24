توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تطوير التعليم واتحاد رجال الأعمال الأذربيجاني والتركي

باكو، 25 سبتمبر، (أذرتاج)

تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تطوير التعليم الأذربيجاني واتحاد رجال الأعمال الأذربيجاني والتركي في مركز التنمية المستدامة بجامعة أذربيجان التقنية.

صرح رئيس مجلس إدارة الصندوق ايلنور نصيبوف بأن المؤسسة التي يرأسها تهدف إلى دعم تكامل التعليم وريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على المبادرات الابتكارية مشيرا إلى أن المشاريع المشتركة مع اتحاد رجال الأعمال الأذربيجاني والتركي ستُسهم بشكل كبير في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبدوره، أشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية نور علي يوسف بكلي إلى أن التعاون بين مؤسسات التعليم وعالم الأعمال سيُعزز المهارات العملية للطلاب ويساعد في تأهيلهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

كما قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد مرسل رستموف إن الدعم الذي يقدمه رجال الأعمال من أذربيجان وتركيا للتعليم يلعب دورا مهما في إعداد الأجيال القادمة مضيفا أن الطرفين يهدفان من خلال هذا التعاون إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز معارف الشباب.

وقدّم رئيس قسم إدارة المشاريع في الصندوق رسول هاشموف عرضا شاملا عن المشاريع التي ينفذها الصندوق.

وأُقيمت وخلال الفعالية جلسة أسئلة وأجوبة إضافة إلى جولة تعريفية في "Peerstack Academy" مما أتاح للمشاركين فرصة جمع معلومات إضافية والتواصل وبناء الشبكات.

يذكر أن الطرفين سيقومان بتنفيذ التعاون في إطار دعم مبادرات ريادة الأعمال للشباب وبرامج بطاقات "طلبه بلاس" (طالب بلاس) و"تحصيل بلاس" (تعليم بلاس) وبرامج المنح الدراسية والمبادرات المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقا.