مهرجان "الأرز والأرز المقشور" في ماصاللي يجمع المزارعين ومعرض مبيعات للبذور

ماصاللي، 26 سبتمبر، أذرتاج

استضافت منطقة ماصاللي في أذربيجان مهرجان "الأرز والأرز المقشور" ومعرض ومبيعات للبذور بهدف تطوير القطاع الزراعي وإحياء تقاليد زراعة الأرز والترويج للتقنيات المبتكرة في القطاع الزراعي.

وقد جمعت الفعاليات المنتجين والمستهلكين والشركات الزراعية، مما استحدث بيئة لتوسيع فرص التعاون المتبادل وشمل المهرجان عرضاً واسعاً لإمكانيات زراعة الأرز في ماصاللي والتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة والحصاد، إلى جانب عرض منتجات متنوعة مصنوعة من الأرز.

وقدمت المؤسسات الحكومية منتجات التأمين الزراعي وخدمات أخرى. وفي المعرض عرضت الشركات الخاصة البذور والأسمدة وتقنيات الري والمعدات الأخرى.

وهدف معرض البذور إلى ضمان وصول المزارعين إلى البذور المعتمدة والمُصنَّفة إقليمياً وتمت التوصية باستخدام أصناف من القمح الطري والشعير مثل قيرميزي كول واحد وقراباغ ثاني وعشرين تتميز بإنتاجية عالية وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية.

وقد ساهمت الفعاليات في الترويج للزراعة التقليدية والحلول المبتكرة.