إحياء ذكرى شهداء الوطن في هادروت المحررة

هادروت، خوجاوند، 27 سبتمبر، أذرتاج

تم إحياء الذكرى العزيزة لشهداء أذربيجان بالوقوف دقيقة صمت الساعة 12:00 ظهرًا يوم 27 سبتمبر في ولاية خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني، كما في جميع أنحاء البلد، بمناسبة يوم الذكرى.

وخلال دقيقة الصمت في قصبة هادروت توقفت حركة المرور وأطلقت السيارات أبواقها. وشارك في مراسم التأبين السكان المحليون وموظفو الممثلية الخاصة للرئيس وخدمة الإعمار والبناء والإدارة ووكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما والعسكريون.

ويُشار إلى أن يوم 27 سبتمبر وهو اليوم الذي بدأت فيه حرب الوطن يجري الاحتفال به سنويا بصفته يوم الذكرى بموجب مرسوم صادر عن الرئيس إلهام علييف في 2 ديسمبر 2020م وذلك تقديراً لجميع الجنود والضباط الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وحدة أراضي البلاد.