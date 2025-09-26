زراعة أكثر من 200 شجرة في خوجالي احتفالاً بيوم الذكرى: تخليد ذكرى الشهداء من خلال التشجير

بالليجه، خوجالي، 27 سبتمبر، أذرتاج

أقيمت حملة لزراعة الأشجار في قرية بالليجه بولاية خوجالي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني بمناسبة الذكرى الخامسة ليوم الذكرى 27 سبتمبر. وهدفت الحملة إلى تخليد الذكرى العزيزة لشهداء حرب الوطن ودعم جهود التشجير في الأراضي المحررة.

وشارك في الفعالية موظفو الممثلية الخاصة للرئيس وممثلون عن هيئات الإعمار وعائلات الشهداء والمحاربون القدامى بنشاط.

ووفي إطار الحملة، تم زراعة ما مجموعه أكثر من 200 شجرة من أنواع مختلفة مثل الدلب والصنوبر والزيتون واللوز، مما أقام نصباً تذكارياً في هذه المنطقة الرمزية تخليداً لذكرى الشهداء.