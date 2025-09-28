محمد فقيري: جمعيتنا تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة بين المغرب وأذربيجان وتطوير التبادلات الثقافية والعلمية والاقتصادية

الرباط، 29 سبتمبر، شعيب بغادى، أذرتاج

عند نهاية تنظيم مائدة مستديرة مؤخرا، بالمكتبة الوطنية المغربية، بمناسبة مرور خمس سنوات على يوم الذكرى في 27 سبتمبر، التقى مراسل وكالة أذرتاج في الرباط، بمحمد فقيري، رئيس جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية، التي كانت طرفا منظما للحدث، والذي صرح قائلا:

" احتضنت المكتبة الوطنية المغربية بالرباط، مائدة مستديرة كمحطة لإحياء يوم الذكرى في 27 سبتمبر، والترحم على شهداء الوطن، وأيضا بمناسبة سنة 2025 التي تم إعلانها من طرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، سنة الدستور والسيادة الأذربيجانية.

ولهذا كما رأينا في هذا الحدث المنظم من طرف سفارة جمهورية أذربيجان في المملكة المغربية بالتعاون مع المكتبة الوطنية المغربية وجمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية، اجتمع عدة مسؤولين وعدة متخصصين قدموا عروضا ومداخلات تم من خلالها إبراز عمق هذه السنة والاحتفالات التي توازيها، وكذلك تم التأكيد على ما وصلت إليه العلاقة المغربية الأذربيجانية من تطور ، مع التعبير عن الرغبة في تعزيزها، من خلال إبراز القواسم المشتركة ومن أشياء تساهم في تقريب البلدين.

إن جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية تدافع منذ إنشائها سنة 2008 وتبرهن وتظهر مبرزة للمجتمع المغربي الأدوار التي تلعبها أذربيجان في العالم الإسلامي وفي الشرق البعيد، وكذلك الدور الذي تلعبه المملكة المغربية.

وما تقوم به الجمعية من برامج، تهدف بالأساس إلى تطوير جسور الصداقة بين البلدين والتبادل الثقافي والعلمي والاقتصادي.