رئيس مكتب مصدر في باكو: الخطوات التي تتخذها أذربيجان في مجال الطاقة الخضراء لا تفتح للتعاون آفاقا وطنية فحسب، بل إقليمية وعالمية أيضا

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

قال رئيس مكتب شركة مصدر في أذربيجان مراد صادقوف في جلسة بعنوان "دراسة إمكانات أذربيجان في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأزرق والأخضر" إن الإنجازات التي حققتها أذربيجان في مجال الطاقة المتجددة ترتبط بالرؤية الاستراتيجية والإرادة السياسية لقيادة البلد.

وأضاف ان بدء أذربيجان التي كانت رائدة في صناعة النفط والغاز لسنوات عديدة بالتحول إلى الطاقة الخضراء له أهمية كبيرة.

كما اكد صادقوف أنه "إذا توفرت الإرادة فالتغيير ممكن وقد قدمت أذربيجان مثالا جيدا في هذا المجال وإن الخطوات التي تتخذها أذربيجان في مجال الطاقة الخضراء لا تفتح للتعاون آفاقا وطنية فحسب، بل إقليمية وعالمية أيضا.