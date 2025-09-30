المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

استقبلت المكتبة الوطنية الأذربيجانية سفير المملكة العربية السعودية لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي ونائب مدير مكتبة الملك فهد الوطنية فيصل بن عبدالعزيز الحمودي.

وخلال الاجتماع مع مدير المكتبة الوطنية الأذربيجانية كريم طاهروف نوقشت مسألة "التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل" بين المكتبتين الوطنيتين في البلدين.

وشملت الموضوعات الرئيسية التي جرى بحثها "إنشاء أركان أدبية" في المكتبتين والمشاركة المشتركة في معارض الكتب الدولية والمناسبات المختلفة إضافة إلى تطوير وتوسيع العلاقات المتبادلة.

وفي الختام، قدم مدير المكتبة الوطنية الأذربيجانية هدايا للضيفين من إصدارات المكتبة.