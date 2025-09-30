افتتاح مركز نخجوان للابتكار في الجامعة الحكومية: المركز الإقليمي الثالث في أذربيجان

نخجوان، 1 أكتوبر، أذرتاج

أُقيم في جامعة نخجوان الحكومية حفل افتتاح مركز نخجوان للابتكار.

ويعد هذا المركز هو المركز الإقليمي الثالث للابتكار الذي يتم افتتاحه في أذربيجان بعد باكو وسومغايت.

وحضر المراسم رئيس جامعة نخجوان إيلبروس عيساييف ورئيس مجلس إدارة وكالة الابتكار والتنمية الرقمية فريد عثمانوف ونائب وزير التنمية الرقمية والنقل في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة والقائم بأعمال الوزير المؤقت آذر محمد رحيموف ومسؤولون آخرون.

كما شارك في الحفل ممثلون عن المؤسسات الحكومية والمثقفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.