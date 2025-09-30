تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة

الرباط، 1 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

تحضر جمهورية كازاخستان ضيف شرف الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء لمدينة زاكورة جنوب المملكة الغربية، وذلك ما بين الفترة 5 و9 أكتوبر الجاري، حيث ستشارك بفيلم "ساسيك" لمخرجه يردين تيليميسوف ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "خيط الماضي" لمخرجه مينتاييف يرسلتان سيريكبوليلي، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

أفادت وكالة أذرتاج التي ستكون بدورها حاضرة بمراسلها في الرباط، لتغطية أطوار هذا الملتقى الثقافي المرتبط بمجال الفنون السابع، أن هذه الدورة التي ستعرف حضور سفراء وممثلي الديبلوماسية الأجنبية المعتمدة بالمغرب، ستتميز بتنظيم مجموعة من الانشطة المتنوعة سواء في إطار المسابقات الرسمية للمهرجان او الانشطة الموازية الهادفة إلى الانفتاح على المحيطين الوطني والدولي.

وينظم المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء ثلاثة مسابقات رسمية هي: مسابقة للأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة للأفلام الروائية القصيرة، بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالسيناريو للأفلام القصيرة.

وبالنسبة لباقي الأفلام الأخرى المشاركة في المسابقة، فهي فيلم "إلى أرض مجهولة" لمخرجه مهدي فليفل من فلسطين، وفيلم "الأطفال الحمر" لمخرجه لطفي عاشور من تونس، وفيلم "الهارب (صفقة على الحدود)" لمخرجه داستان زابار من قيرغيزستان، وفيلم "ديرنو/فورتكس" لمخرجته هادي محقق من إيران، وفيلم "سلوم" لمخرجه تم مالونيس من الفيليبين، وفيلم "الأغنية – سوستيكوتين" لمخرجه هوسنورا روزماتوفا من أوزبكستان، وفيلم "فصيلة الدم" لمخرجه ماكسيم بريوس من روسيا الاتحادية.

هذا وسيكون أيضا المغرب، ممثلا بفيلم "اخر اختيار" للمخرجة رشيدة السعدي، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة التخيلية.

أما مسابقة الأفلام القصيرة، فسيكون المغرب ممثلا بفيلم "شيخه" لمخرجيه زهوا الراجي وأيوب اليوسفي؛ بالإضافة الى فيلم "الزفة" لمخرجه سليمان الكامل من تونس، وفيلم "مركز العالم" لمخرجه كولين ريفيير من فرنسا، وفيلم "مظلم بعمق" لمخرجه حمد رزازيان من إيران، وفيلم "سيكل عدنان" لمخرجته فاطمة بنت السيد من سلطنة عمان، وفيلم "أنا لا أتذكر" لمخرجه يفجيني تسيغانوف من روسيا، وفيلم "لسنا أصدقاء" لمخرجه فهد حدادي من المملكة العربية السعودية.

ويترأس المنتج، كاتب السيناريو والمخرج المغربي سعد الشرايبي، لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير وعضوية كل من المخرجة الكازاخستانية جولنارا سارسينوفا، والمنتجة والممثلة الفيليبينية ريبيكا تشوونسو والمخرج الايطالي إدجاردو بيستون والمخرجة والمنتجة الفرنسية لورانس أتالي

اما لجنة مسابقة السيناريو الأفلام القصيرة، فسيترأسها الكاتب، الصحافي وكاتب السيناريو السعودي خالد الخضري ومن عضوية كل من الكاتب المصري محمد علي رفيع محمد، والكاتب والمخرج العماني عبد الله حسن رمضان الرايس، والمخرج التونسي المدير الفني لمهرجان السينما في الصحراء بتونس وليد دبوني والكاتب والرسام المغربي عزيز ازغاي.