وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

أقاليم

انطلاق مسابقات الرماية بالسهام في خانكندي ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت مسابقات الرماية بالسهام في مدينة خانكندي الاذربيجانية ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة.

ويتنافس فيها 40 راميا بالقوس من 7 بلدان وبينهم أذربيجان المشاركة من طرف 6 رماة.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"
  • ٠١.١٠.٢٠٢٥ [١٤:١٨]

بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"

افتتاح مركز نخجوان للابتكار في الجامعة الحكومية: المركز الإقليمي الثالث في أذربيجان
  • ٠١.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٠٦]

افتتاح مركز نخجوان للابتكار في الجامعة الحكومية: المركز الإقليمي الثالث في أذربيجان

منتخب أذربيجان للجوكان يتغلب على نظيره الكويتي
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [١٧:١٩]

منتخب أذربيجان للجوكان يتغلب على نظيره الكويتي

زراعة أكثر من 200 شجرة في خوجالي احتفالاً بيوم الذكرى: تخليد ذكرى الشهداء من خلال التشجير
  • ٢٧.٠٩.٢٠٢٥ [١٦:٤١]

زراعة أكثر من 200 شجرة في خوجالي احتفالاً بيوم الذكرى: تخليد ذكرى الشهداء من خلال التشجير

 انطلاق بطولة كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة: منتخب أذربيجان تحت 16 عامًا يهزم طاجيكستان بحد أدنى من الأهداف
  • ٢٧.٠٩.٢٠٢٥ [١٥:٤١]

 انطلاق بطولة كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة: منتخب أذربيجان تحت 16 عامًا يهزم طاجيكستان بحد أدنى من الأهداف

إحياء ذكرى شهداء الوطن في هادروت المحررة
  • ٢٧.٠٩.٢٠٢٥ [١٤:٤٧]

إحياء ذكرى شهداء الوطن في هادروت المحررة

مهرجان "الأرز والأرز المقشور" في ماصاللي يجمع المزارعين ومعرض مبيعات للبذور
  • ٢٦.٠٩.٢٠٢٥ [١٩:٠١]

مهرجان "الأرز والأرز المقشور" في ماصاللي يجمع المزارعين ومعرض مبيعات للبذور

"هدية كبرى" بافتتاح مدرسة حديثة بتمويل من مؤسسة حيدر علييف بقرية ساعتلي النائية
  • ٢٦.٠٩.٢٠٢٥ [١٧:٤٠]

"هدية كبرى" بافتتاح مدرسة حديثة بتمويل من مؤسسة حيدر علييف بقرية ساعتلي النائية

حفل اختتام مهرجان "نَسِيمي"
  • ٢٦.٠٩.٢٠٢٥ [١٣:٢٧]

حفل اختتام مهرجان "نَسِيمي"

الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح اجتماع القمة السابع للمجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن

  • [11:02]

ألعاب رابطة الدول المستقلة: السباح الأذربيجاني يفوز بالميدالية الذهبية

  • [10:54]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • [10:47]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • [10:37]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [10:33]

سوكار توقع شراكة مع شلومبرجر لتسريع إعادة استغلال حقلي باهار وقوم دميز البحريين

  • [10:28]

انطلاق مسابقات الرماية بالسهام في خانكندي ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • [10:18]

قراباغ أغدام يحقق فوزا ثانيا على التوالي في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

  • [10:05]

الرئيس إلهام علييف يجتمع مع رئيسة مولدوفا في كوبنهاغن

  • [09:40]

الرئيس إلهام علييف يحضر مأدبة عشاء في كوبنهاغن

  • [06:50]

 الرئيس إلهام علييف يهنئ نادي قراباغ أغدام بمناسبة فوزه الآخر في دوري أبطال أوروبا

  • 01.10.2025 [23:52]

رئيس وزراء أرمينيا: عودة الأرمن الى قراباغ غير واقعية وتشكل خطراً على عملية السلام

  • 01.10.2025 [20:25]

وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون

  • 01.10.2025 [20:08]

رئيس لجنة شؤون الشتات يلتقي الجالية الأذربيجانية في أوساكا ويكرم دبلومسيي الثقافة في إكسبو 2025م

  • 01.10.2025 [20:04]

مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال

  • 01.10.2025 [19:53]

السفير القطري: مشاركة قطر ضيف شرف في معرض باكو للكتاب دليل على الصداقة الراسخة

  • 01.10.2025 [19:38]

الرئيس إلهام علييف يصل الى الدانمرك في زيارة عمل

  • 01.10.2025 [19:01]

رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأسترالي: العلاقات البرلمانية تتعزز رغم البعد الجغرافي

  • 01.10.2025 [18:44]

رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأسترالي: العلاقات البرلمانية تتعزز رغم البعد الجغرافي

  • 01.10.2025 [18:44]

مصدر وأذر إينيرجي تبحثان مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 1000 ميغاواط

  • 01.10.2025 [18:18]

ممثلة السفارة: التعاون الثقافي بين إندونيسيا وأذربيجان آخذ في التوسع

  • 01.10.2025 [18:02]

 افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث

  • 01.10.2025 [16:54]

مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي

  • 01.10.2025 [16:00]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل تدشين حديقة جديدة بحي ناريمانوف للعاصمة باكو

  • 01.10.2025 [15:06]

تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة

  • 01.10.2025 [14:41]

بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"

  • 01.10.2025 [14:18]

معرض باكو الدولي للكتاب يسجل مشاركة قياسية: النسخة الحادية عشرة تبدأ بموضوع "الإنسان التكنولوجي" ودولة قطر ضيف شرف

  • 01.10.2025 [13:42]

افتتاح مركز نخجوان للابتكار في الجامعة الحكومية: المركز الإقليمي الثالث في أذربيجان

  • 01.10.2025 [13:06]

رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان

  • 01.10.2025 [12:30]

وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا

  • 01.10.2025 [12:01]

رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو

  • 01.10.2025 [12:01]

المدعي العام: أذربيجان تواصل تحقيقاً جنائياً بشأن جرائم ضد أذربيجانيين في يكاترينبورغ وتطلب التعاون الروسي

  • 01.10.2025 [11:33]

رئيس الكوب29 يحذر من كون الزراعة هي الأكثر تضرراً بتغير المناخ ويقدم مبادرتين جديدتين

  • 01.10.2025 [11:21]

الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا

  • 01.10.2025 [10:55]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية

  • 01.10.2025 [10:45]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 01.10.2025 [10:40]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 01.10.2025 [10:37]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 01.10.2025 [09:42]

مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا

  • 30.09.2025 [22:12]

الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث

  • 30.09.2025 [22:07]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث

  • 30.09.2025 [21:42]

وزير الخارجية الاذربيجاني يناقش مع مستشارة نظيره الأمريكي مسائل الشراكة الاستراتيجية وعملية السلام مع أرمينيا

  • 30.09.2025 [21:09]

المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون

  • 30.09.2025 [21:03]

الرئيس ماتاريلا: نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

  • 30.09.2025 [20:55]

الرئيس ماتاريلا: إيطاليا فرحة بالصداقة مع أذربيجان وتفكر في رفعها أعلى مستوى

  • 30.09.2025 [20:52]

الرئيس إلهام علييف: تطور العلاقات الايطالية الأذربيجانية ظاهر اليوم

  • 30.09.2025 [20:46]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا كانت على الدوام داعمة تطوير علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي

  • 30.09.2025 [20:33]

الرئيس إلهام علييف: طريق شقها خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي وممر الغاز الجنوبي تفتح طرقا أوسع اليوم أمام مشاريع أضخم

  • 30.09.2025 [20:21]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا قد دعمتا بعضهما بعضا كونهما شريكين موثوق بهما طوال السنوات المديدة

  • 30.09.2025 [20:11]

الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان

  • 30.09.2025 [20:01]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا

  • 30.09.2025 [19:44]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا

  • 30.09.2025 [19:41]

أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة

  • 30.09.2025 [19:35]

المنتدى الأذربيجان الأوزبكستاني للإعلام يختتم أعماله بمناقشة الأخلاقيات والتضليل الرقمي

  • 30.09.2025 [19:18]

سا وزراء أذربيجان وبيلاروس يناقشان تفاصيل العلاقات الاقتصادية في مينسك: مشاريع تعاون جديدة

  • 30.09.2025 [18:48]

حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث

  • 30.09.2025 [18:43]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا على حدة

  • 30.09.2025 [18:36]

مؤتمر في كييف: أذربيجان تعزز دعمها لأمن الطاقة الأوكراني والمشاريع الخضراء

  • 30.09.2025 [18:16]

أمامة شوقي: هدفنا هو خلق شراكة مع أذربيجان في مجالات الرياضة والفلاحة

  • 30.09.2025 [17:48]

منتخب أذربيجان للجوكان يتغلب على نظيره الكويتي

  • 30.09.2025 [17:19]

رئيس الوزراء الأذربيجاني في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي: شحنات الممر الأوسط عبر أذربيجان تزيد 90 في المائة وأزمة بحر الخزر تتطلب جهوداً عاجلة

  • 30.09.2025 [17:11]

مسؤول أوزبكي في باكو: التلاعب العاطفي بالعناوين يضر بمصداقية وسائل الإعلام

  • 30.09.2025 [17:00]

أذربيجان تفتتح سفارة في البحرين لتعزيز العلاقات مع العالم العربي

  • 30.09.2025 [16:52]

مسؤولة أذرتاج: الصحافة تواجه تحديات أخلاقية عميقة في العصر الرقمي

  • 30.09.2025 [15:40]

نائب رئيس شركة "سوكار": الابتكارات تساعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة واقتصادية

  • 30.09.2025 [15:27]

رئيس إيطاليا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

  • 30.09.2025 [15:19]

الذهب تتصدر قائمة السلع غير النفطية المصدرة من أذربيجان

  • 30.09.2025 [15:01]

رئيس بيلاروس يستقبل أعضاء مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة

  • 30.09.2025 [14:51]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع

  • 30.09.2025 [14:27]

قيمة الخدمات التي صدّرتها أذر كوسموس تتجاوز 11 مليون دولار

  • 30.09.2025 [14:24]

رئيس مكتب مصدر في باكو: الخطوات التي تتخذها أذربيجان في مجال الطاقة الخضراء لا تفتح للتعاون آفاقا وطنية فحسب، بل إقليمية وعالمية أيضا

  • 30.09.2025 [13:18]

مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين

  • 30.09.2025 [13:11]

رئيسة المجلس الوطني: لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا على أساس مبادئ القانون الدولي

  • 30.09.2025 [13:08]

الكشف عن عائدات سوكار بوليمير من الصادرات

  • 30.09.2025 [13:02]

مضاعفة عائدات أذر غولد من الصادرات

  • 30.09.2025 [12:59]

سفير أوزبكستان: التعاون الإعلامي يشكل جسرا بين البلدين

  • 30.09.2025 [12:51]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 30.09.2025 [11:22]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 40 دولارا

  • 30.09.2025 [11:15]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 30.09.2025 [11:12]

أسبوع باكو للمناخ: أذربيجان تسارع في استغلال إمكانات الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر

  • 30.09.2025 [10:57]

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام

  • 30.09.2025 [10:37]

رئيس وزراء أذربيجان في مينسك: الاتجاهات التكنولوجية هي أساس التنمية المستدامة في استراتيجيات الرقمنة الوطنية

  • 30.09.2025 [10:07]

وكالة أذرتاج وممثلو وسائل الإعلام الأوزبكستانية يجتمعون في باكو لبحث الشراكة وتعزيز الترويج العالمي

  • 29.09.2025 [20:45]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 29.09.2025 [20:12]

وزيرا خارجية أذربيجان وكازاخستان يناقشان الشراكة الاستراتيجية والتعاون في منظمة الدول التركية

  • 29.09.2025 [19:31]

الرامية الأذربيجاني تحصد فضية ألعاب رابطة الدول المستقلة في غابالا

  • 29.09.2025 [19:27]

وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التعليم الصيني آفاق تطوير التعاون التعليمي

  • 29.09.2025 [19:25]

وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

  • 29.09.2025 [19:21]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يخاطب رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة: أذربيجان تزيد التجارة وتطلق ممر زنكزور

  • 29.09.2025 [19:01]

اربيجان تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة

  • 29.09.2025 [18:51]

قبل قمة منظمة الدول التركية: مراكز الفكر تعزز التعاون

  • 29.09.2025 [18:44]

منظمة الدول التركية تعقد قمتها الرئيسية في أذربيجان: مبادرات السلام والأمن في غابالا

  • 29.09.2025 [18:08]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف

  • 29.09.2025 [17:55]

تائج الجولة السادسة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 29.09.2025 [16:59]

أذربيجان تعزز سياستها الأفريقية: كبير مفاوضي الكوب29 يطور العلاقات مع القارة

  • 29.09.2025 [16:54]

منظمة الدول التركية تحدد دورها في النظام العالمي الجديد: حوار أمني في باكو

  • 29.09.2025 [16:43]

خبراء يناقشون إرث الكوب29 في باكو: حماية الغابات والتفاوت التمويلي قضايا رئيسية

  • 29.09.2025 [16:34]

محمد فقيري: جمعيتنا تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة بين المغرب وأذربيجان وتطوير التبادلات الثقافية والعلمية والاقتصادية

  • 29.09.2025 [16:15]

وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري

  • 29.09.2025 [16:13]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان باستعراض الوثائق الخاصة بمعارك أبريل 2016م خاصة استهداف قرية بقذائف مدفعية تحتوي على "الفسفور الأبيض"

  • 29.09.2025 [15:20]