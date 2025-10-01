انطلاق مسابقات الرماية بالسهام في خانكندي ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت مسابقات الرماية بالسهام في مدينة خانكندي الاذربيجانية ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة.

ويتنافس فيها 40 راميا بالقوس من 7 بلدان وبينهم أذربيجان المشاركة من طرف 6 رماة.