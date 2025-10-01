انطلاق مسابقات الرماية بالسهام في خانكندي ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة
باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج
انطلقت مسابقات الرماية بالسهام في مدينة خانكندي الاذربيجانية ضمن الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة.
ويتنافس فيها 40 راميا بالقوس من 7 بلدان وبينهم أذربيجان المشاركة من طرف 6 رماة.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:47]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:33]
وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون
- 01.10.2025 [20:08]
مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال
- 01.10.2025 [19:53]
الرئيس إلهام علييف يصل الى الدانمرك في زيارة عمل
- 01.10.2025 [19:01]
مصدر وأذر إينيرجي تبحثان مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة 1000 ميغاواط
- 01.10.2025 [18:18]
ممثلة السفارة: التعاون الثقافي بين إندونيسيا وأذربيجان آخذ في التوسع
- 01.10.2025 [18:02]
افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث
- 01.10.2025 [16:54]
مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي
- 01.10.2025 [16:00]
تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة
- 01.10.2025 [14:41]
بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"
- 01.10.2025 [14:18]
رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان
- 01.10.2025 [12:30]
وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا
- 01.10.2025 [12:01]
رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو
- 01.10.2025 [12:01]
الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا
- 01.10.2025 [10:55]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية
- 01.10.2025 [10:45]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 01.10.2025 [10:40]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 01.10.2025 [10:37]
مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا
- 30.09.2025 [22:12]
الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث
- 30.09.2025 [22:07]
رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث
- 30.09.2025 [21:42]
المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون
- 30.09.2025 [21:03]
الرئيس ماتاريلا: نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
- 30.09.2025 [20:55]
الرئيس ماتاريلا: إيطاليا فرحة بالصداقة مع أذربيجان وتفكر في رفعها أعلى مستوى
- 30.09.2025 [20:52]
الرئيس إلهام علييف: تطور العلاقات الايطالية الأذربيجانية ظاهر اليوم
- 30.09.2025 [20:46]
الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان
- 30.09.2025 [20:01]
الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا
- 30.09.2025 [19:44]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا
- 30.09.2025 [19:41]
أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة
- 30.09.2025 [19:35]
حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث
- 30.09.2025 [18:43]
رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا على حدة
- 30.09.2025 [18:36]
مؤتمر في كييف: أذربيجان تعزز دعمها لأمن الطاقة الأوكراني والمشاريع الخضراء
- 30.09.2025 [18:16]
أمامة شوقي: هدفنا هو خلق شراكة مع أذربيجان في مجالات الرياضة والفلاحة
- 30.09.2025 [17:48]
منتخب أذربيجان للجوكان يتغلب على نظيره الكويتي
- 30.09.2025 [17:19]
مسؤول أوزبكي في باكو: التلاعب العاطفي بالعناوين يضر بمصداقية وسائل الإعلام
- 30.09.2025 [17:00]
أذربيجان تفتتح سفارة في البحرين لتعزيز العلاقات مع العالم العربي
- 30.09.2025 [16:52]
مسؤولة أذرتاج: الصحافة تواجه تحديات أخلاقية عميقة في العصر الرقمي
- 30.09.2025 [15:40]
رئيس إيطاليا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 30.09.2025 [15:19]
الذهب تتصدر قائمة السلع غير النفطية المصدرة من أذربيجان
- 30.09.2025 [15:01]
رئيس بيلاروس يستقبل أعضاء مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة
- 30.09.2025 [14:51]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع
- 30.09.2025 [14:27]
قيمة الخدمات التي صدّرتها أذر كوسموس تتجاوز 11 مليون دولار
- 30.09.2025 [14:24]
مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين
- 30.09.2025 [13:11]
الكشف عن عائدات سوكار بوليمير من الصادرات
- 30.09.2025 [13:02]
مضاعفة عائدات أذر غولد من الصادرات
- 30.09.2025 [12:59]
سفير أوزبكستان: التعاون الإعلامي يشكل جسرا بين البلدين
- 30.09.2025 [12:51]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 30.09.2025 [11:22]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 40 دولارا
- 30.09.2025 [11:15]
انخفاض سعر برميل النفط
- 30.09.2025 [11:12]
انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام
- 30.09.2025 [10:37]
الرامية الأذربيجاني تحصد فضية ألعاب رابطة الدول المستقلة في غابالا
- 29.09.2025 [19:27]
وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التعليم الصيني آفاق تطوير التعاون التعليمي
- 29.09.2025 [19:25]
وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 29.09.2025 [19:21]
اربيجان تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة
- 29.09.2025 [18:51]
قبل قمة منظمة الدول التركية: مراكز الفكر تعزز التعاون
- 29.09.2025 [18:44]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف
- 29.09.2025 [17:55]
تائج الجولة السادسة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 29.09.2025 [16:59]
أذربيجان تعزز سياستها الأفريقية: كبير مفاوضي الكوب29 يطور العلاقات مع القارة
- 29.09.2025 [16:54]
منظمة الدول التركية تحدد دورها في النظام العالمي الجديد: حوار أمني في باكو
- 29.09.2025 [16:43]
وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري
- 29.09.2025 [16:13]