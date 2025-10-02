مؤتمر دولي يسلط الضوء على أزمة بحر الخزر: تراجع مستوى المياه بأكثر من المترين خلال الـ30 عاماً

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

عُقد مؤتمر دولي بعنوان "نقطة تحول لبحر الخزر: الانتقال من نتائج الكوب29 ويونوك 2025 إلى العمل من أجل الكوب30" في مركز باكو للمؤتمرات بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا مخصص لمستقبل بحر الخزر البيئي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية في 3 أكتوبر مشاركة الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني لشؤون تغير المناخ ورئيس مؤتمر الكوب29 مختار باباييف وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جانب علماء وخبراء متخصصين من أكثر من 10 بلدان.

وتركزت المناقشات على الانخفاض الحاد في مستوى بحر الخزر واستنزاف الموارد البيولوجية حيث أشار المشاركون إلى أن تراجع مستوى البحر بمقدار 5ر2 مترين خلال الثلاثين عاماً الماضية يمثل مخاطر بيئية جديدة على مصايد الأسماك والبنية التحتية واستدامة النظم البيئية، مثل تملح التربة وضعف التنوع البيولوجي.

وأكد المتحدثون أن مشاكل بحر الخزر ذات طابع إقليمي ولا يمكن التغلب على تداعياتها إلا في ظل إجراءات منسقة وتعاون دولي وثقة متبادلة. كما تم التأكيد على أهمية تحويل النتائج التي تم التوصل إليها خلال رئاسة أذربيجان لمؤتمر الكوب29 إلى خطوات عملية.

وشمل جدول أعمال المؤتمر قيام المشاركين بزيارة حديقة أبشرون الوطنية للتعرف بشكل مباشر على التنوع البيولوجي الغني لبحر الخزر.