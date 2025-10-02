مبادرة غرس الزيتون وصنوبر إيلدار بقصبة مشفق أباد في إطار "عام الدستور والسيادة"

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

نظمت المؤسسات القضائية والبيئية حملة مشتركة لغرس الأشجار في قصبة مشفق أباد التابعة لحي قراداغ للعاصمة باكو في إطار فعاليات "عام الدستور والسيادة" المعلن عنه في البلد وتمثلت الجهات المنظمة في وزارة البيئة والموارد الطبيعية والمحكمة العليا والمجلس القضائي القانوني.

وشارك في الفعالية رئيس المحكمة العليا والمجلس القضائي القانوني إنعام كريموف والنائب الأول لوزير البيئة رشاد إسماعيلوف إلى جانب قادة وموظفي الهيئتين والعديد من المتطوعين.

وقام المشاركون خلال الحملة بغرس أشجار صنوبر إيلدار والزيتون وهما نوعان مناسبان لظروف التربة والمناخ في شبه جزيرة أبشرون.