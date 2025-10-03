معرض باكو للكتاب يشهد إطلاق كتاب مخصص للذكرى 150 للصحافة الأذربيجانية

باكو، 3 أكتوبر، أذرتاج

جرى ضمن فعاليات معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب حفل عرض كتاب "50 عاماً بعد أكينجي" الذي أعده مجلس الصحافة الأذربيجاني ويأتي هذا الإصدار بمناسبة الذكرى الـ 150 لتأسيس الصحافة الوطنية الأذربيجانية.

وتم نشر الكتاب بناءً على المرسوم الرئاسي بشأن الاحتفال بالذكرى ويتضمن بيانات ببليوغرافية حول الصحف والمجلات التي صدرت في أذربيجان منذ عام 1875 وحتى اليوم.

وشارك في حفل العرض رئيس مجلس الصحافة رشاد مجيد ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج وقار علييف وشخصيات رسمية أخرى.

وكشف المؤلف مسلّم حسنوف أن فكرة الكتاب نشأت عندما عثر في الأرشيف على مجلد وثائق مخصص للذكرى الخمسين لصحيفة "أكينجي" في عام 1925م.