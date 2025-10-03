إمداد قرية أواران في قوصار بالغاز الطبيعي لأول مرة

أواران، قوصار، 4 أكتوبر، أذرتاج

أُقيم حفل بمناسبة البدء بإمداد قرية أواران في ولاية قوصار بشمال أذربيجان بالغاز الطبيعي لأول مرة وستخدم 382 مشترك بهذه المستوطنة.

وفي إطار مشروع مد خطوط الغاز تم بناء حوالي 34 كيلومترا من خطوط الأنابيب الرئيسية والفرعية وتم تركيب ثلاث خزانات لتنظيم ضغط الغاز.

وأشار المسؤولون المتحدثون في الحفل إلى أن الغاز الطبيعي تم توصيله إلى 49 من أصل 90 مستوطنة في ولاية قوصار حتى الآن وتتواصل حالياً أعمال مد خطوط الغاز في مشروع القرية التالية خورييل.

وأعرب سكان القرية عن امتنانهم للرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على الاهتمام الذي يوليانه لحل الشؤون الاجتماعية للسكان. وقام ممثلون عن عائلات الشهداء بإشعال الشعلة الرمزية التي تشير إلى بدء تدفق الغاز.