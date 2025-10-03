الاحتفال بيوم مدينة جبرائيل: العام الخامس للتحرير والزخم الكبير لإعادة الإعمار

جبرائيل، 4 أكتوبر، أذرتاج

يُقام الاحتفال هذا العام للمرة الثانية بمشاركة سكانها الأصليين بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة جبرائيل ويُشار إلى هذا اليوم باعتباره بداية تاريخ المدينة الجديد.

وأفادت المتحدثة في هيئة الإعمار والبناء والإدارة لولايات جبرائيل وقبادلي وزنكيلان إلهامية رضاييفا لمراسل أذرتاج بأن أعمال الترميم والبناء واسعة النطاق تتواصل في الولاية بوتيرة سريعة للغاية مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من أعمال البناء في قريتي شكور بكلي وهوروفلو بلغت مرحلة الانتهاء الأخيرة وفي الوقت نفسه، بدأت أعمال البناء في قرية سلطانلي أيضاً.

وشددت رضاييفا على أن الناس في جبرائيل أصبحوا اليوم "شهوداً أحياء على العودة إلى أرضهم وإحياء القرى" مضيفة أنه إلى جانب أعمال البناء يسود في الولاية "شعور بالثقة في مستقبل مشرق".