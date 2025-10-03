مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب يزور باكو ويؤكد تطور العلاقات الثقافية مع أذربيجان

باكو، 4 أكتوبر، أذرتاج

زار مدير معرض الدوحة الدولي للكتاب جاسم أحمد البوعينين جناح وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج في معرض باكو الدولي الحادي عشر للكتاب.

وقدم جاسم أحمد البوعينين كتباً قيمة أعدت خصيصاً للمعرض تعكس الثقافة القطرية وتم ترجمتها من اللغة العربية إلى الأذربيجانية كهدية لوكالة أذرتاج.

وأكد البوعينين أن العلاقات بين أذربيجان وقطر تتطور باستمرار مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تخدم الحوار بين الثقافات بينما ذكر أن هناك ترجمة متبادلة مستمرة للكتب العربية إلى الأذربيجانية والعكس.

كما أشار البوعينين إلى استضافة باكو "لأسبوع قطر" في أبريل الماضي مؤكداً الاهتمام الكبير الذي يوليه الشعب الأذربيجاني للثقافة القطرية.