خانق "تنكه" على طريق قوبا وأفورجه السياحي يجذب الزوار بجماله ومغارة "قاتشاغ مائل"

قوبا، 9 أكتوبر، أذرتاج

يُعد خانق تنكه أو وادي تنكه الواقع على الطريق الواصل بين مندية قوبا وقرية أفورجه السياحي أحد الوجهات السياحية الرئيسية التي اكتسبت شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة ويتميز الخانق بالمناظر الطبيعية الخلابة والمرافق السياحية وخدمات التموين المقامة على ضفاف نهر ولوله تشاي.

ويصل عرض الخانق إلى 50 متراً وطوله إلى 500 متر وتثير الجدران الصخرية المنحدرة المغطاة بالغابات إعجاب الزوار بارتفاعها وفخامتها وقد كان الخانق في السابق ذا أهمية استراتيجية حيث كان بمثابة المعبر الوحيد الذي يربط القرى الجبلية في حوض نهر ولوله تشاي بالسهول المطلة على بحر الخزر.

ومن الممكن كذلك القيام برحلة استكشافية إلى كهف كان بمثابة ملجأ لـ "قاتشاغ مائل" (مائل الهارب المتمرد) المعروف بمقاومته ضد الأرمن والبلشفيين وقد تم تركيب سلالم حديدية على واجهة الصخرة للصعود إلى الكهف حيث يمكن للزوار التعرف على تفاصيل نضال المقاوم مائل من خلال اللوحات التعريفية.