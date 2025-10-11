مهرجان للأعمال الزراعية في خانكندي لدعم سوق البذور وتوظيف العائدين

خانكندي، 11 أكتوبر، أذرتاج

أُقيم مهرجان الأعمال الزراعية ومعرض بيع البذور في الساحة المركزية لمدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني بهدف دعم تطوير القطاع الزراعي في المنطقة وتشكيل سوق للبذور في المنطقة وزيادة وصول المزارعين إلى البذور عالية الجودة والتقنيات المبتكرة.

وقال نائب الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في مدينة خانكندي وولايتي أغدره وخوجالي سُبوحي قهرمانوف في كلمة افتتاحية إن أعمال إعادة البناء والإعمار واسعة النطاق مستمرة في جميع الأراضي المحررة، مؤكداً أن ضمان التوظيف المستدام للسكان ولا سيما للمهجرين داخلياً السابقين أمر حيوي ويلعب القطاع الزراعي دوراً خاصاً في ذلك.

وشارك في المعرض 20 منتجاً للبذور من المناطق الاقتصادية المختلفة خاصة من قراباغ وزنكزور الشرقية إضافة إلى شركات كبرى تعمل في مجال البذور.

وقامت وكالة الخدمات الزراعية خلال المهرجان بتنظيم تدريب توعوي حول "التحليل الكيميائي الزراعي للتربة" وتمت التوصية بزراعة أصناف من القمح والشعير مناسبة لظروف المنطقة مثل قمح "خزري" و"قيرميزي جول 1".

ويهدف الحدث إلى إظهار إمكانات المنطقة في إنتاج البذور وبناء علاقات سوق جديدة ودعم استئناف الأنشطة الزراعية وتوسيع بيئة ريادة الأعمال في الأراضي المحررة.