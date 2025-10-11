 صوت لاتشين الذي يغزو القلوب: نوراي شاهسوفارلي موهبة تشبه شوكت علي أكبروفا

باكو، 12 أكتوبر، أذرتاج

يحمل صوت نوراي شاه سوارلي ابنة 12 عاماً ذات الأصول من منطقة لاتشين، صدى يجمع بين الحنين والفخر، حيث يشبّهه المستمعون في أذربيجان بصوت الفنانة الأسطورية شوكت علي أكبروفا وهذا التشابه يمثل تجسيداً لروح الموسيقى الوطنية الكلاسيكية مصحوباً بنَفَس جديد ورؤية مختلفة من هذا الجيل الشاب.

نوراي، طالبة في الصف الثامن بإحدى مدارس سومقاييت وتدرس فن "الخاننده" (الغناء التقليدي) والبيانو في مدرسة بلبل للفنون.

وجذبت نوراي الانتباه العالمي لأول مرة عندما أدت أغنية شهيرة من فيلم "بويوك داياق" (الدعم الكبير) وتمت مشاركة أدائها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما أكسبها إشادة كبيرة.

ونشأت نوراي على ذكريات قراباغ وجمالها وتاريخها وقد عبرت عن أن حلمها الأكبر كان الغناء في قراباغ. وقد تحقق هذا الحلم بالفعل العام الماضي عندما شاركت في مهرجان إبداع الأطفال الدولي في شوشا، حيث قدمت موقام "قراباغ شيكاستاسي" وتطمح مستقبلاً للغناء في مناطق أخرى محررة، بما في ذلك مسقط رأسها لاتشين.

كما تشارك نوراي بنشاط في المسابقات والفعاليات، بما في ذلك المسابقة التي أقيمت بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الزعيم الوطني حيدر علييف. ورغم حبها للموسيقى، تطمح نوراي أيضاً للدراسة في مجال الطب مستقبلاً، مؤكدة أن شغفها بالموسيقى سيدفعها دائماً للأداء على المسرح.

ويمكن الاطلاع على صوت نوراي في مقطع الفيديو عبر الرابط: https://video.azertag.az/files/video/2025/3/1759410825285718724.mp4