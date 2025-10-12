الممثل الخاص للرئيس: تم تدمير جميع المساجد خلال فترة الاحتلال الأرميني في خانكندي

خانكندي، 13 أكتوبر، (أذرتاج)

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في مدينة خانكندي وولايتي أقدره وخوجالي إيلتشين يوسفوف خلال اجتماع منعقد في جامعة قراباغ ضمن "أسبوع القيم الروحية" إنه تم تدمير جميع المساجد والأضرحة والمقابر والمتاحف والمعالم التي تعود إلى الثقافة الإسلامية في مدينة خانكندي بمنطقة قراباغ التي تتميز بثراء معالمها الثقافية والمادية خلال فترة الاحتلال الأرميني ولا يوجد أي أثر لها اليوم وهذا لا يشكل هجوما على الشعب الأذربيجاني فحسب، بل وعلى الثقافة الإنسانية بشكل عام أيضا.

وأضاف الممثل الخاص أن الأرمن لم يقوموا خلال فترة الاحتلال بتدمير المعالم الإسلامية فحسب، بل وحاولوا تزوير المعابد المسيحية التي تنتمي إلى ألبانيا القوقازية وعرضها كمعابد أرمنية أيضا موضحا أن "أحد هذه المعالم معبد كنجة سر في قرية ونكلي بولاية أغدره الذي كان يُعتبر مركزا دينيا لبطريركية ألبانيا القوقازية حتى القرن التاسع عشر."

وذكر يوسفوف أن "هيكل المعلم وديكوراته الداخلية وكتاباته تعرضت كذلك للتغيير من قبل الأرمن خلال فترة الاحتلال بجانب مسح الكتابات الألبانية منه وكان الهدف من ذلك تزوير التاريخ وتتم اليوم في الأراضي التي تم تحريرها من الاحتلال إعادة بناء المساجد والمراكز الثقافية والكنائس."