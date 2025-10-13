النهضة الروحية في قراباغ: جامعة قراباغ تستضيف يوماً للقيم تزامناً مع الذكرى الخامسة للانتصار

خانكندي، 13 أكتوبر، أذرتاج

استضافت جامعة قراباغ بمدينة خانكندي 13 أكتوبر اليوم في خطوة ذات دلالة سياسية ورمزية عميقة "يوم القيم الروحية" بمناسبة الذكرى الخامسة للانتصار في حرب الوطن التي دامت 44 يوماً وتكتسب إقامة هذا الاجتماع في جامعة قراباغ أهمية استراتيجية ورمزية كبيرة، كما أفاد به رئيس الجامعة شاهن بايراموف.

وأكد بايراموف أن مهمة الجامعة الأساسية تنشئة الشباب على مبادئ القيم الروحية الوطنية والوطنية مشيراً إلى أن هذه المشاريع تساهم في تعزيز الوعي بالهوية الوطنية لدى الجيل الشاب والترويج للتراث السياسي والأخلاقي للزعيم الوطني حيدر علييف.

وأشار الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في مدينة خانكندي وولايتي أقدره وخوجالي إيلتشين يوسفوف إلى الأهمية الكبرى لتنظيم "أسبوع القيم الروحية" بالتزامن مع الذكرى الخامسة للنصر وأوضح أن مشاريع إعادة البناء والإعمار واسعة النطاق الجارية تحت قيادة الرئيس إلهام علييف ضمن برنامج العودة الكبرى لا تقتصر على إعادة بناء البنية التحتية المدمرة فحسب، بل وتمتد إلى استعادة الإيمان والرحمة والوحدة في قلوب الناس أيضا.

وشدد يوسفوف على أن سياسة الدولة تهدف إلى حماية التراث الثقافي والروحي ويشمل ذلك إعادة بناء وترميم المساجد والكنائس والمراكز التعليمية في قراباغ فيما اعتبر أن إحياء القيم الروحية في قراباغ هو إحياء أذربيجان بأكملها.

ومن جانبه، ذكر رئيس لجنة الدولة للعمل مع المؤسسات الدينية رامين محمدوف أن أعمال إعادة البناء والترميم الجارية في قراباغ وزنكزور الشرقية تحمل مغزى روحياً عميقاً يوازي أهميتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووصف تأسيس جامعة قراباغ بأنه علامة على حقبة جديدة في التاريخ، حيث يحوّل الشعب الأذربيجاني الأراضي المدمرة إلى مركز للتعليم والثقافة والازدهار الاقتصادي. وأكد محمدوف أن العلم والأخلاق هما الركيزتان الأساسيتان لإعادة البناء.

هذا وتضمنت الفعالية محاضرات علمية تناولت مواضيع شتى مثل تاريخ التعليم في قراباغ ودور القيم الروحية في الحياة الفردية والاجتماعية.

واختتمت الفعاليات بتنظيم حملة لغرس الأشجار في قرية بالليجه بولاية خوجالي.