رئيس الكوب29 في البرازيل: التمويل التكيفي ليس إحساناً بل عدالة مناخية

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الكوب29 مختار باباييف في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع ما قبل مؤتمر الأطراف الكوب30 الذي عقد في المركز الدولي للمؤتمرات في برازيليا إن مؤتمر الكوب29 شهد مراحل مهمة في تاريخ العملية المناخية مشيرا إلى أنه تم إنشاء آليات جديدة في باكو، بما في ذلك المادة 6 المتعلقة بالتمويل وهدف باكو المالي وتم تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار ومنصة باكو العالمية لشفافية المناخ فيما شدد باباييف على أن هذه القرارات تمثل بداية "مرحلة الانتقال من القول إلى العمل" في تنفيذ اتفاق باريس.

وأعرب باباييف عن ارتياحه من العمل المشترك مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والحكومة البرازيلية ورئاسة مؤتمر الكوب30 المقبل مؤكداً دعم أذربيجان الكامل لرئاسة الكوب30 وشدد على أهمية إحراز تقدم نحو الانتقال العادل والتكيف والتنفيذ الكامل لنتائج التقييم العالمي.

وأكد باباييف أن تمويل التكيف "ليس إحساناً، بل هو عدالة مناخية" مشدداً على أن أهداف التكيف تظل مجرد تطلعات دون تأمين التمويل اللازم. كما لفت إلى أهمية المضي قدماً في خارطة طريق باكو للتكيف وتأكيد الهدف العالمي للتكيف كأحد الركائز الأساسية لاتفاق باريس.

وفي ختام كلمته، أشار رئيس الكوب29 إلى أن أذربيجان تقوم بدور الوسيط في المفاوضات بين أستراليا وتركيا بشأن استضافة مؤتمر الكوب31 مؤكداً استعداد بلده لتعبئة خبرتها وإمكاناتها لدعم الرئاسة المقبلة.