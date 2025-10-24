الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة قبادلي من الاحتلال الأرميني

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

نشر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف منشورا في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة قبادلي من الاحتلال الأرميني.

وكتب الرئيس علييف في ذيل المنشور "تأريخ نصرنا: 25 أكتوبر عام 2020، قبادلي."