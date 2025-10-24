وزير الخارجية يشدد على دور أذربيجان في المناخ والسلام الإقليمي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الأمم المتحدة

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

ألقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف خطاباً في فعالية مخصصة للذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة مؤكداً على الدور المحوري للمنظمة كركيزة أساسية للدبلوماسية متعددة الأطراف.

وأشار الوزير إلى تمثيل أذربيجان في الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن في 2012-2013 والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ثلاث مرات.

وسلط بايراموف الضوء على تعزيز نفوذ أذربيجان من خلال مساهمتها في المبادرات الأممية، بما في ذلك استضافتها لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب29 عام 2024 واستضافتها لحدثين مهمين للأمم المتحدة في 2026 هما المنتدى الحضري العالمي ويوم البيئة العالمي.

وتطرق الوزير إلى جهود أذربيجان ما بعد استعادة سلامة أراضيها، مشيراً إلى أعمال إعادة الإعمار والبناء واسعة النطاق في أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني والخطوات المتخذة لإرساء بيئة من الاستقرار والتعاون في جنوب القوقاز. وشدد على أن الإعلان المشترك الذي وُقِّع في واشنطن في 8 أغسطس يمثل مرحلة مهمة في دفع عملية السلام الإقليمية.

وفي ختام الفعالية، تم التوقيع على وثيقة إطار الشراكة الجديدة للتعاون بين أذربيجان والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2026-2030 التي تمثل بداية مرحلة جديدة من الشراكة.