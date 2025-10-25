كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: تأهل الوداد البيضاوي إلى دور المجموعات

الدار البيضاء، 25 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

بعد فوزه ذهابًا على أشانتي كوتوكو في أكرا بنتيجة 0-1 أكد فريق الوداد البيضاوي تفوقه على العناصر الغانية في مباراة الإياب برسم الدور التمهيدي الثاني بحصة 5-1 التي أُقيمت يوم أمس الجمعة على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ليتأهل إلى دور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبالنسبة لأولمبيك آسفي الفريق الثاني الذي يمثل المغرب في هذه البطولة يخوض اليوم بتونس مواجهة ضد فريق الملعب التونسي برسم مباراة الإياب بعد فوزه ذهابًا بالمغرب بحصة 2-0.

هذا وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد ستُجرى يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025.