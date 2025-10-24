رئيسا جهازي أمن أذربيجان وجورجيا يبحثان الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون الأمني في تبيليسي

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

التقى رئيس جهاز أمن الدولة الجورجي ماموكا مدينارادزه في تبيليسي مع رئيس جهاز أمن الدولة لجمهورية أذربيجان علي نقييف.

وذكر جهاز أمن الدولة الجورجي أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع علاقات الشراكة الاستراتيجية بين جورجيا وأذربيجان إضافة إلى المبادرات المستقبلية الرامية إلى تعميق التعاون في المجال الأمني.

وشدد الطرفان على أهمية تكثيف تبادل المعلومات والخبرات، مشيرين إلى أن التعاون القوي بين الأجهزة الأمنية في البلدين يساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الثنائية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وركز الاجتماع أيضاً على التطورات الإقليمية والقضايا الراهنة.

وفي ختام الاجتماع وضع نقييف ومدينارادزه أكاليل الزهور على نصب الزعيم القومي حيدر علييف ونصب الأبطال الذين سقطوا دفاعاً عن وحدة أراضي جورجيا.