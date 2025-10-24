خط أنابيب باكو – تبيليسي - جيهان ينقل 5ر30 مليون طن من النفط في الأشهر التسعة الأولى

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

نقل خط أنابيب النفط باكو – تبيليسي – جيهان ما مجموعه 5ر30 مليون طن من النفط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري.

وقالت شركة النفط والغاز الحكومية الجورجية في بيان إن 2ر2 مليوني طن من النفط نقلت عبر الخط في شهر سبتمبر وحده.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي حجم النفط المنقول عبر الخط بلغ العام الماضي 5ر29 مليون طن، مما يشير إلى انخفاض مقارنة بالسنوات السابقة.

كما أفادت الشركة بأن العمليات في خط أنابيب باكو - سوبسا الذي يمر أيضاً عبر جورجيا توقفت هذا العام على غرار العام الماضي.

هذا وينطلق خط أنابيب باكو وتبيليسي وجيهان من محطة سنغاتشال في باكو ويمر عبر أراضي جورجيا وينتهي في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.