المغرب يطلق بشراكة دولية مشروع "البوابة الخضراء للشباب والتنوع البيولوجي "

الرباط، 25 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

نظمت الوكالة الوطنية المغربية للمياه والغابات يوم أمس الجمعة بالرباط بشراكة المنظمة السويسرية للتعاون الإنمائي الفني ومنظمة بلان بورنفوندين الدانمركية لدعم الطفولة والشباب وحديقة الحيوان بكوبنهاغن وبدعم برنامج الشراكة العربية الدانمركية ورشة عمل خصصت لإطلاق مشروع "البوابة الخضراء للشباب والتنوع البيولوجي " الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع ريادة الأعمال الخضراء.

وأفاد مراسل أذرتاج في المملكة المغربية حسب تصريح المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملاً يجمع بين الشباب والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة حيث أبرز هومي أن الشباب الذين يشكلون أكثر من ثلث سكان المملكة يُعدّون ركيزة أساسية وثروة وطنية لدعم الانتقال الإيكولوجي وتعزيز التثمين المستدام للموارد الطبيعية.

ويرتكز مشروع " البوابة الخضراء للشباب والتنوع البيولوجي " على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز مهارات الشباب عبر تكوين المدربين وحراس البيئة في المنتزهات الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال الخضراء من خلال مرافقة وتمويل 35 شابًا حاملاً لمشاريع مبتكرة بالمنتزه الوطني لإفران إضافة إلى المساهمة في المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض مع إعطاء الأولوية لطائر أبو منجل الأصلع وهو طائر ذي رمزية حيث تعيش بالمغرب آخر مجموعة برية له في العالم.

وشكلت هذه التظاهرة فرصة للتلاقي بين ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية الدانمركية والسفارات الشريكة وعدد من المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني وتميزت بتسليم شهادات تكوين للفوج الأول المكوّن من عشرين شابًا سيشاركون بفعالية في دعم وحماية شبكة المناطق المحمية الوطنية.