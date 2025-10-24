سعر نفط أذربيجان يرتفع

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

ارتفع سعر برميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أن البرميل من نفط أذربيجان ارتفع قدر 09ر1 دولار أو بنسبة 63ر1 في المائة ليعرض بسعر 84ر67 دولارا.

يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولارا فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.