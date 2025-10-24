واردات جورجيا من المنتجات النفطية ترتفع حجماً بنسبة 10 في المائة وتنخفض قيمة وروسيا ورومانيا أبرز الموردين
باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج
قالت هيئة الإحصاء الوطنية الجورجية في بيان إن جورجيا استوردت 3ر1 مليون طن من المنتجات النفطية بقيمة 972 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري.
وأشارت الهيئة إلى أن القيمة الإجمالية للواردات انخفضت بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع الحجم بنسبة 10 في المائة فيما عزت الإدارة هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير في أسعار الوقود في السوق العالمية خلال النصف الأول من العام.
وظل الاتحاد الروسي هو المورد الرئيسي لجورجيا هذا العام، حيث استوردت منه 6ر554 ألف طن من الوقود بقيمة 387 مليون دولار على الرغم من أن قيمة هذه الواردات انخفضت بنسبة 4ر3 في المائة عن العام الماضي.
وجاءت رومانيا في المرتبة الثانية، حيث زادت واردات جورجيا منها بنسبة 68 في المائة لتصل إلى 4ر242 ألف طن بقيمة 183 مليون دولار. كما زادت الواردات من بلغاريا بنسبة 13 في المائة ومن تركيا بنسبة 27 في المائة.
وفي المقابل، انخفض حجم الوقود المستورد من أذربيجان بنسبة 13 في المائة على الرغم من أن جورجيا تلقت منها 2ر95 ألف طن بقيمة 66 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
سعر نفط أذربيجان يرتفع
- [12:31]
بطل أذربيجان يواصل تصدر تصنيف الباراتيكواندو العالمي
- 24.10.2025 [16:13]
رئيس الاتحاد الروسي يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
- 24.10.2025 [15:35]
باكو تفتتح مركزاً للتحكيم بمشاركة رئيس وزراء بلجيكا الأسبق و600 خبير دولي
- 24.10.2025 [14:03]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثامن والعشرون
- 24.10.2025 [13:57]
أذربيجان وبولندا توقعان بروتوكولاً لتعزيز التجارة والتعاون في سلامة الغذاء
- 24.10.2025 [12:40]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 24.10.2025 [11:13]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 24.10.2025 [11:01]
انخفاض سعر برميل النفط
- 24.10.2025 [10:48]
منظمة الدول التركية تناقش التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي في باكو
- 23.10.2025 [20:49]
لجنة أذربيجان وصربيا تجتمع في بلغراد لمناقشة الطاقة والتجارة
- 23.10.2025 [18:51]
إجلاء 6 مواطنين من رعايا أذربيجان من سورية الى ارض الوطن
- 23.10.2025 [14:19]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع والعشرون
- 23.10.2025 [12:24]
زلزال بقوة 6 درجات يضرب كامتشاتكا
- 23.10.2025 [11:27]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 62 دولارا
- 23.10.2025 [11:07]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 23.10.2025 [11:02]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 23.10.2025 [10:54]
قراباغ أغدام يخسر أمام أتلتيك الإسباني في دوري أبطال أوروبا
- 23.10.2025 [09:54]
رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي وزير خارجية إستونيا
- 22.10.2025 [20:57]
وزير النقل الأذربيجاني: الممر الأوسط ليس بديلاً بل شريان يربط الشرق والغرب
- 22.10.2025 [18:27]
المغرب: تنظيم الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات
- 22.10.2025 [17:28]
وزير خارجية إستونيا يزور مقابر الشهداء في باكو
- 22.10.2025 [16:10]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس والعشرون
- 22.10.2025 [16:06]
وزير خارجية إستونيا يزور حديقة النصر في باكو
- 22.10.2025 [16:01]
وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان التعاون الاقتصادي
- 22.10.2025 [15:50]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجورجي في تبليسي
- 22.10.2025 [15:38]
وزير خارجية إستونيا: سنفتح سفارة في أذربيجان قريبا
- 22.10.2025 [15:35]
وزير الخارجية الإستوني: نشيد بعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا
- 22.10.2025 [15:19]
الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء ويقلد بوسام "الاستقلال"
- 22.10.2025 [15:05]
وزير خارجية إستونيا: أذربيجان تلعب دورا مهما للغاية في المنطقة
- 22.10.2025 [14:45]
رئيس وزراء أرمينيا يشكر رئيس أذربيجان
- 22.10.2025 [14:16]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير خارجية إستونيا
- 22.10.2025 [13:00]
ارتفاع صادرات أذربيجان من الطماطم بنسبة 23.1 في المائة
- 22.10.2025 [11:48]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 42 دولارا
- 22.10.2025 [10:46]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 62 دولارا
- 22.10.2025 [10:43]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 22.10.2025 [10:37]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يزور جورجيا
- 22.10.2025 [09:13]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته كازاخستان
- 22.10.2025 [08:56]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته كازاخستان
- 21.10.2025 [20:14]
رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين - محدث
- 21.10.2025 [19:02]
تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية - محدث
- 21.10.2025 [16:21]
انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب بنواكشوط
- 21.10.2025 [14:22]
عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف
- 21.10.2025 [14:22]
الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م
- 21.10.2025 [14:16]