واردات جورجيا من المنتجات النفطية ترتفع حجماً بنسبة 10 في المائة وتنخفض قيمة وروسيا ورومانيا أبرز الموردين

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء الوطنية الجورجية في بيان إن جورجيا استوردت 3ر1 مليون طن من المنتجات النفطية بقيمة 972 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري.

وأشارت الهيئة إلى أن القيمة الإجمالية للواردات انخفضت بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع الحجم بنسبة 10 في المائة فيما عزت الإدارة هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير في أسعار الوقود في السوق العالمية خلال النصف الأول من العام.

وظل الاتحاد الروسي هو المورد الرئيسي لجورجيا هذا العام، حيث استوردت منه 6ر554 ألف طن من الوقود بقيمة 387 مليون دولار على الرغم من أن قيمة هذه الواردات انخفضت بنسبة 4ر3 في المائة عن العام الماضي.

وجاءت رومانيا في المرتبة الثانية، حيث زادت واردات جورجيا منها بنسبة 68 في المائة لتصل إلى 4ر242 ألف طن بقيمة 183 مليون دولار. كما زادت الواردات من بلغاريا بنسبة 13 في المائة ومن تركيا بنسبة 27 في المائة.

وفي المقابل، انخفض حجم الوقود المستورد من أذربيجان بنسبة 13 في المائة على الرغم من أن جورجيا تلقت منها 2ر95 ألف طن بقيمة 66 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.