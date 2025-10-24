التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم التاسع والعشرون

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم التاسع والعشرون من الحرب الوطنية:

* عقد الرئيس القائد الأعلى إلهام علييف اجتماعا تشاوريا خاصا بمركز القيادة العامة لوزارة الدفاع.

* غرد الرئيس إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر مدينة قبادلي وعدة قرى بولايات قبادلي وزنكيلان وجبرائيل المحررة.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لقناة فوكس نيوز الأمريكية.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن عمليات قتالية استمرت بكثافة مختلفة في اتجاهات أغدره وخوجاوند وفضولي وهادروت وقبادلي ولاتشين. جيش أذربيجان واصل فعالياته القتالية ليوسع الأراضي التي يسيطر عليها. جيش أذربيجان انزل ضربة قاسية على العدو في أراضي محافظات خوجاوند وقبادلي ولاتشين من خط الجبهة لأضعاف مقاومته وتقدم نحو مواقع جديدة بمختلف الوجهات. تكبدت قوات أرمينيا الاحتلالية بخسائر كبيرة في الأرواح والمعدات القتالية بين وحداتها المرابطة في اتجاهي أغدره وخوجاوند. دمر جيش أذربيجان 3 من دبابات العدو و2 من ناقلات المشاة المدرعة القتالية و6 مدافع مختلفة و1 من مدافع جياسينت ب و2 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و1 مركز القيادة و9 سيارات عسكرية وعدة نقاط النيران.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن تطبيق جيش أذربيجان ضد العدو سلاحا ذي الدقة العالية.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن بضع قرى محررة من الاحتلال الأرميني في ولايات قبادلي وجبرائيل وزنكيلان.

* دمرت نقاط نيران العدو.

* أطلقت قوات أرمينيا الاحتلالية صاروخا محظورا على قرية ميشالي بمحافظة جورانبوي.

* حاولت وحدات قوات أرمينيا الاحتلالية شن هجوم خلال معارك دائرة في اتجاه قبادلي وبفضل تدابير حاسمة متخذة من جانب وحدات جيش أذربيجان اجبر العدو على التراجع بخسائر في الأرواح تجاوزت عن 50 مسلحا ما أدى الى اغتنام 4 شاحنات عسكرية حافلة بالأسلحة والمعدات القتالية وناقلة مشاة مدرعة قتالية.

* دمرت خلال المعارك الدائرة في مختلف اتجاهات خط الجبهة 6 من مدافع الهاوتزير د30 و1 من مدافع الهاوتزر د1 و2 من ناقلات المشاة المدرعة القتالية وسيارة عسكرية وعدد كبير من الأسلحة والمعدات القتالية.