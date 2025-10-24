الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة العيد الوطني

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومرد توكايف بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الجمهورية العيد الوطني لبلده.

ونقل الرئيس الأذربيجاني فيها أطيب التمنيات والتبريكات المقرونة بموفور الصحة والسعادة والنجاح إلى الرئيس الكازاخستاني ودوام السلام والرقي والازدهار إلى الشعب الكازاخستاني الشقيق.