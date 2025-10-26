التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثلاثون

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثلاثون من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني مدينة قبادلي وقرى بادار وأفنديلار ويوسف بايلي وتشاي توماس وخانليق وساري ياتاق وملا برهان بولاية قبادلي وقرى بيرينجي آلي بايلي وإيكينجي آلي بايلي ورَبَند ويئني كند بولاية زنكيلان وقرى قوفشودلو وصوفولو وداغ ماشانلي وكوردلار وهوفوسلو وتشالابيلار بولاية جبرائيل ووجه نداء الى الشعب بهذه المناسبة.

* غردت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستقرام بمناسبة تحرير مدينة قبادلي وعدد من قرى ولايات زنكيلان وجبرائيل وقبادلي من الاحتلال الأرميني.

* دمر جيش أذربيجان طائرة مسيرة كوادروكوبتير خاصة بقوات أرمينيا عندما حاولت التحليق على مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني في أراضي ولاية طاشكسن عند الحدود الدولية بين أرمينيا وأذربيجان.

* قوات أرمينيا خرقت من جديد كالعادة وهذه المرة نظام وقف إطلاق النار الجديد المتفق عليه بعد مضي بضع دقائق على دخوله حيز التنفيذ الساعة 08.05 باستهداف مواقع جيش أذربيجان المرابطة في أراضي ولايات ترتر وأغدام وأقجابدي وفضولي وقبادلي ولاتشين وكذلك المناطق السكنية بما فيه مناطق محافظات طاووس وجدابك وطاشكسن الحدودية باستهدافها من أراضي محافظات برد وتشامبرك وواردينيز الأرمينية باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة وقاذفات الهاون والهاوتزر والمدافع الى أن استهدفت مدينة ترتر بصواريخ منظومة الصواريخ المتعددة سكود سميرتش الساعة 18.15 نفس اليوم. وأطلقت قوات أرمينيا أكثر من 200 قذيفة وصاروخ على مناطق سكنية بما فيها ترتر خلال اليوم.

* يسعى العدو الذي يعاني من نفاد قواته الى استغلال متطوعين ومرتزقة ومقاتلين أجانب إرهابيين وكذلك شباب وأطفال في المعارك.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن مدينة قبادلي وقريتي بادار وخانليق بمحافظة قبادلي المحررة.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 65 مدنيا والمصابين الى 297 جريح بجانب تعرض 2243 بيت و 402 منشأة مدنية و 90 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول والساعة 12:00 يوم 26 أكتوبر 2020م.