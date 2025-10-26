الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس النمسا بمناسبة العيد الوطني

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين بمناسبة العيد الوطني لبلده.

ونقل الرئيس الأذربيجاني فيها أطيب التمنيات والتبريكات إلى الرئيس النمساوي ودوام السلام والازدهار إلى الشعب النمساوي.