محاضرة حول العلاقات الأدبية والثقافية بين أذربيجان وباكستان لطلاب جامعة باكو الحكومية

باكو، 27 أكتوبر، (أذرتاج)

تم عقد اجتماع في كلية الاستشراق بجامعة باكو الحكومية مع نائب مدير معهد المسلم الباكستاني آصف تنوير أعوان.

أفادت وكالة أذرتاج أن نائب مدير المعهد ألقى محاضرة حول موضوع "العلاقات الأدبية والثقافية بين أذربيجان وباكستان" لطلاب قسم دراسات المنطقة (تخصص باكستان) في الكلية حيث قدم معلومات مفصلة عن تاريخ العلاقات الأذربيجانية الباكستانية ومراحل تطورها وحالتها الحالية.

كما تحدث المحاضر عن الشاعر الصوفي الباكستاني الشهير سلطان العارفين سخي سلطان باهو وأعماله الأدبية مشيرا إلى أن إرثه الأدبي يُدرس في أذربيجان أيضا.

في الختام، أجاب آصف تنوير أعوان على أسئلة الطلاب.