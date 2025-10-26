تقديم إمكانات أذربيجان وأوزبكستان السياحية في براغ

باكو، 27 أكتوبر، (أذرتاج)

تم تنظيم عرض مشترك في براغ على هامش مشروع "المواقع الرئيسية لطريق الحرير" الواسع النطاق بين أذربيجان وأوزبكستان" جزءً من جولة سياحية أوروبية شملت ست مدن هي فرانكفورت وفيينا وزيورخ وبودابست وبراغ وبرشلونة.

أفادت وكالة أذرتاج أن المبادرة تتم بالتعاون بين مكتب السياحة الأذربيجاني والمركز الوطني للترويج الأوزبكستاني ويهدف المشروع إلى تعزيز إمكانات السياحة الثقافية التاريخية الطبيعية في البلدين ووضع مسارات مشتركة على طول طريق الحرير الكبير وتقوية الروابط المهنية بين منظمي الرحلات السياحية.

وشارك في العرض ممثلون عن لجان السياحة ومراكز الترويج وشبكات الفنادق وكذلك مشغلو السياحة في جمهورية التشيك وقادة المنظمات المعنية.

وقدم ممثلو أذربيجان وأوزبكستان أهم المواقع السياحية في كلا البلدين المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتم إيلاء اهتمام خاص لتطوير السياحة البيئية والمأكولات والتزلج والسياحة الصحية والثقافية.

وبعد الجلسة الرسمية، تم عقد اجتماع B2B حيث ناقش مشغلو السياحة من أوزبكستان وأذربيجان وجمهورية التشيك آفاق التعاون وتبادلوا المقترحات بشأن تطوير المنتجات السياحية المشتركة.

وقد أثار العرض اهتماما كبيرا في المجتمع السياحي ووسائل الإعلام في التشيك. وأشار المشاركون إلى أن أذربيجان وأوزبكستان تُعتبران الآن بلدين حديثين وآمنين ومضيافين حيث يجتمع فيهما التاريخ الغني مع البنية التحتية الحديثة وخدمات السياحة عالية الجودة.