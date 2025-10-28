تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات التي أعيدت اليوم إلى قرية حسنريز في ولاية أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني

حسنريز، أقدره، 29 أكتوبر، أذرتاج

إن العائلات التي أعيد توطينها 29 أكتوبر اليوم في مسقط رأسها بقرية حسنريز في ولاية أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني ضمن القافلة الأخرى تسلمت مفاتيح بيوتها الجديدة.

وحضر حفل تقديم المفاتيح مسؤولون لدى إدارة الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني بمدينة خانكندي وولايتي أقدره وخوجالي وفي الإدارة ولجنة الدولة لشؤون اللاجئين وسائر المؤسسات العامة ذات الصلة.

يذكر انه تم توديع القافلة الأخرى المتضمنة 17 عائلة مكونة من 83 فردا من النازحين السابقين المقيمين في مختلف مناطق الجمهورية وخاصة في المساكن الطلابية والمصحات والمباني الإدارية إقامة مؤقتة وصلت إلى قرية حسنريز الأقدروية وبذلك بلغ عدد العائلات التي جرت إعادة توطينها بمسقط رؤوسها بالقرية 205 عائلة متكونة من 764 فرد.

وعند الوصول أحاطهم موظفو وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما علماً عقب الاستقبال بتهلكة الألغام والذخائر والمعدات القتالية غير المنفجرة حيث نصحوهم بتجنب الاقتراب من أشياء وأجسام مجهولة وبإبلاغ الجهات المختصة على الفور في مواجهتهم مثل الحالات.

هذا وتستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن ما يقرب من 50 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.