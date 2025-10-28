أنظمة المياه "فيرتينا" الأذربيجانية تصدّر إلى كازاخستان وأوزبكستان وتركيا

سابيرآباد، 29 أكتوبر، (أذرتاج)

في مؤسسة "أنظمة المياه "فيرتينا" الأذربيجانية التي بدأت نشاطها في منطقة سابيراباد الصناعية، يتم إنتاج معدات تنقية وتنظيف السوائل باستخدام التكنولوجيا الصينية.

أفادت وكالة اذرتاج ان مستشار رئيس مجلس إدارة وكالة تطوير المناطق الاقتصادية تورال عبد اللهزاده قال في حديثه مع مراسل أذرتاج في المنطقة إن أنظمة المياه "فيرتينا" الأذربيجانية تم تسجيلها بصفة مقيم في حديقة صابر أباد الصناعية عام 2024 وتبلغ قيمة المشروع حوالي 1.2 مليون مانات.

وأضاف عبد اللهزاده أنه "من المقرر أن يتم إنتاج 210 الف فلتر و15 ألف جهاز فلتر مياه سنويا في المنشأة وإلى جانب توفير المنتجات للأسواق المحلية يتم تصدير الأجهزة وقطع الغيار المنتجة هنا إلى كازاخستان وأوزبكستان وتركيا".

وتم إنشاء 50 وظيفة في المنشأة ومن المتوقع زيادة عدد الوظائف في المستقبل القريب.

يذكر أن الرئيس إلهام علييف زار في 28 أكتوبر مؤسسة "أنظمة المياه "فيرتينا" الأذربيجانية للاطلاع على سير عملية إنتاج فلاتر المياه في حديقة صابر أباد الصناعية.