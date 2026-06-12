إعادة 23 مواطنا أذربيجانيا من سوريا إلى أرض الوطن
باكو، 13 يونيو، أذرتاج
أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن إعادة 23 مواطنا أذربيجانيا منهم 7 نساء و16 طفلا من الجمهورية العربية السورية إلى أرض الوطن في 7 و9 و11 يونيو من العام الجاري وذلك في إطار تدابير مرحلية ومنسقة اتخذتها حكومة جمهورية أذربيجان.
وأوضح البيان أنه جرى في المرحلة الأولى تحديد مواقع العائدين وهوياتهم وانتمائهم للمواطنة الأذربيجانية، حيث تولت سفارتا أذربيجان في سوريا وتركيا وقنصليتها العامة في إسطنبول أعمال التنسيق اللازمة لتزويد المواطنين بشهادات العودة إلى أذربيجان وتذاكر الطيران.
وأشار إلى إيفاد أعضاء فريق العمل الحكومي المشترك المعني بإعادة المواطنين من مناطق الأزمات إلى سوريا لإجراء الفحوصات الطبية والنفسية الأولية للعائدين، مؤكدا التخطيط لتنفيذ تدابير شاملة لإعادة تأهيلهم اجتماعيا ودمجهم في المجتمع، مع استمرار الإجراءات اللازمة لإنقاذ المواطنين الذين وقعوا ضحايا للنزاعات المسلحة في الخارج.
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