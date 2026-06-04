4. Nationales Cybersicherheitsforum in Baku eröffnet

Baku, 4. Juni, AZERTAC

In Baku hat das 4. Nationale Forum für Cybersicherheit seine Arbeit aufgenommen. Die Veranstaltung wird von der Aserbaidschanischen Vereinigung der Cybersicherheitsorganisationen in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit des Staatssicherheitsdienstes organisiert.

Das Forum dient der Stärkung des nationalen Cybersicherheitsökosystems, der Förderung öffentlich-privater Partnerschaften sowie dem Austausch internationaler Erfahrungen. Im Mittelpunkt des Forums stehen Themen wie neue Cyberbedrohungen im Zuge der digitalen Transformation, die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf die Cybersicherheit, der Schutz kritischer Infrastrukturen sowie moderne Ansätze der Cyberabwehr.