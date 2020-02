Präsident Ilham Aliyev besucht Grabmal des Unbekannten Soldaten in Rom VIDEO

Rom, 20. Februar, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben am Donnerstag, dem 20. Februar im Rahmen ihres Staatsbesuchs in Italien das Grabmal des unbekannten Soldaten auf dem Platz Piazza Venezia besucht, wo das weiße und kolossale Monument für Vittorio Emanuele II, das auch als Altara della patria (Altar des Vaterlands) bekannt ist, steht.

AZERTAC zufolge wurde hier Ehrengarde zu Ehren des aserbaidschanischen Staatschefs gehalten.

Dann wurden die Nationalhymnen von Aserbaidschan und Italien intoniert.

Vorgesetzter der Ehrenformation erstatte dem aserbaidschanischen Staatspräsidenten Rapport.

Präsident Ilham Aliyev legte einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder.