® Berühmte deutsche Marke in Aserbaidschan

Baku, 31. August, AZERTAC

Es ist ein Jahr her, seit die Dirk Rossmann GmbH (übliche Kurzform: Rossmann), die eine der größten Drogeriemarktketten Europas mit Hauptsitz in Burgwedel (Hannover) ist, in Aserbaidschan ihr erstes Geschäft eröffnet hat, berichtete AZERTAC.

Das 1972 von Dirk Roßmann gegründete Unternehmen hat in den 9 Ländern seine Filialen mit mehr als 56500 Mitarbeitern.

Allein in Deutschland hat das Unternehmen 2.263 Filialen mit ca. 38.300 Mitarbeitern.

Europaweit gibt es mehr als 4.500 Rossmann-Filialen. In einer Forbes-Rangliste durch eine Erhebung von Statista wird Rossmann im Jahr 2021 unter den 50 weltbesten Arbeitgebern („World’s Best Employers“) geführt.

Seit 1999 ist das Unternehmen im Versandhandel über das Internet aktiv und eröffnete als erstes Unternehmen der Branche eine „Internet-Drogerie“, welche heute das komplette Drogeriesortiment im Angebot hat. 2016 wurde der Versandhandel (rossmannversand.de) mit der Hauptseite des Unternehmens in eine Plattform zusammengeführt. Rossmann wurde 2019 mit dem Axia Best Managed Companies Award ausgezeichnet. Im Januar 2020 hat brack.ch rund 500 Rossmann-Eigenmarken ins Sortiment aufgenommen.

Das Rossmann-Drogeriesortiment der größten Verkaufsstellen umfasst ca. 30.000 Artikel. Der Sortimentsumfang ist unterschiedlich – je nach Größe der Verkaufsfläche und Standort des Marktes. Neben dem Drogeriewaren-Sortiment mit den Schwerpunkten Haut, Körper, Haare, Baby und Gesundheit führt Rossmann ausgewählte Aktionsartikel der Ideenwelt, Tiernahrung, den Fotoservice sowie ein umfangreiches Naturkost- und Weinsortiment. Im Parfüm-Sortiment werden rund 200 bekannte Marken mit 1000 unterschiedlichen Referenzen angeboten.