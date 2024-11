Aktivisten der Zivilgesellschaft protestieren in Baku gegen Frank Pallone

Baku, 17. November, AZERTAC

Am 17. November veranstaltete eine Gruppe von NGO-Leitern und öffentlichen Aktivisten in Aserbaidschan einen weiteren Protest vor dem Hotel, in dem der US-Kongressabgeordnete Frank Pallone wohnt, der für seine Beleidigungen des aserbaidschanischen Volkes und seine pro-armenische Haltung bekannt ist.

Die Hauptforderungen der Demonstranten waren, dass sich Pallone beim aserbaidschanischen Volk entschuldigt, gegen seine Sicherheitsleute, die während der gestrigen friedlichen Demonstration Gewalt gegen Aktivisten der Zivilgesellschaft angewendet haben, Anklage erhoben wird und Pallone für seine diffamierenden Kampagnen gegen Aserbaidschan zur Rechenschaft gezogen wird.

Beim heutigen friedlichen Protest unterzeichneten die Aktivisten eine Petition, in der sie das aserbaidschanische Innenministerium aufforderten, ein Strafverfahren gegen Pallones Sicherheitsleute einzuleiten.

Vertreter von Nichtregierungsorganisationen forderten außerdem, rechtliche Schritte gegen Frank Pallone einzuleiten, der während der Besatzungszeit bereits mehrfach illegal die Grenzen Aserbaidschans überschritten hatte.