Anacláudia Rossbach: WUF 13 bringt Rekordzahl an Teilnehmern zusammen VIDEO

Baku, 22. Mai, AZERTAC

Im Rahmen des Weltstädteforums (WUF 13) hat die Exekutivdirektorin des UN-Habitat-Programms, Anacláudia Rossbach, betont, dass das Forum eine Rekordzahl an Teilnehmern zusammengebracht und eine starke gemeinsame Botschaft vermittelt habe.

Wie AZERTAC berichtet, erklärte sie bei der offiziellen Abschlusszeremonie, dass die Welt beim Thema Wohnraumversorgung an einem entscheidenden Punkt angekommen sei und nun der Übergang von begrenztem Fortschritt zu systemischer Transformation erfolgen müsse.

Zugleich hob sie hervor, dass die in Baku formulierte Botschaft für das kommende Jahrzehnt beschleunigte Umsetzung, groß angelegte Maßnahmen und messbare Verbesserungen für das Leben der Menschen vorsehe.